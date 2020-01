Di Maio | appello ai 5S | «Restaurazione 2 0 senza di noi al governo | restiamo compatti»

Luigi Di Maio : “Sarebbe bello lavorare con le sardine. Ma non mettiamoci il cappello sopra” : Luigi Di Maio ha confessato di aver avuto la tentazione di passare dalla piazza di San Giovanni, dove si è svolta la manifestazione delle sardine: "Le piazze sono una cosa bellissima. Giorni fa ho incrociato il loro portavoce in tv e gli ho detto che sono bravissimi. Trovo sbagliato che qualcuno, tra i partiti, provi a metterci il cappello. Bisogna lasciar respirare queste emozioni in modo libero".Continua a leggere

Governo - Di Maio : appello alla maggioranza - serve compattezza : Di Maio: Se il MoVimento 5 Stelle e' compatto e unito sara' compatto anche il Governo di questo Paese. Il fatto che il movimento possa apparire diviso

Sardine - l’appello di Di Maio : “Nessuno ci metta il cappello sopra - solo così potranno crescere” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, si rivolge a tutti i partiti con una sorta di appello: "Chiedo a tutti i partiti di non provare a mettere il cappello sulle piazze delle Sardine. I parlamentari, i partiti, i politici lascino stare quelle persone che hanno rappresentato un grande momento di partecipazione e sarà tale e potrà crescere se nessun partito metterà il cappello su quella realtà. Noi non lo vogliamo fare".Continua ...

L’appello di Luigi Di Maio al Pd : “Sulla prescrizione non fate come Salvini - servono i fatti” : Il ministro Luigi Di Maio ha lanciato un appello all'alleato di governo: "Mi aspetto che la musica sia cambiata. Il Pd ai tempi di Berlusconi al governo, ma anche all'inizio della scorsa legislatura, diceva di interrompere la prescrizione ancor prima della sentenza di primo grado, già al rinvio a giudizio. Possiamo fare questo passo importante insieme".Continua a leggere

Crozza-Di Maio e l’appello a Salvini : “Matteo - non dovevamo lasciarci. Noi siamo uguali. Io di Zingaretti non c’ho nemmeno il cellulare” : Maurizio Crozza nel suo “Fratelli di Crozza”, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, veste i panni del leader del M5s, Luigi Di Maio, che annuncia i risultati della votazione sulla piattaforma Rousseau: “Sono stato sfanculato, ma correremo come un treno in Emilia Romagna dove saremo la terza via e combatteremo contro il nemico storico nostro: il Pd“. Poi la confessione di Crozza-Di Maio: “A Matteo lo ...

Manovra : Di Maio - ‘sì ad appello Conte per meno tasse’ (2) : (Adnkronos) – “Il Movimento 5 stelle c’è -ha ribadito Di Maio- e vogliamo ridurre le tasse perchè dobbiamo aumentare il taglio degli sprechi”.L'articolo Manovra: Di Maio, ‘sì ad appello Conte per meno tasse’ (2) sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Manovra : Di Maio - ‘sì ad appello Conte per meno tasse’** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “Mi sento di poter accogliere a nome del Movimento l’appello del presidente del Consiglio a fare di più sull’abbassamento delle tasse”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di ‘No stop news’ su Rtl 102.5.L'articolo **Manovra: Di Maio, ‘sì ad appello Conte per meno tasse’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra - Conte : “Voglio ridurre ancora di più le tasse - come quelle sulle auto aziendali”. Di Maio : “Accolgo l’appello” : “Sto lavorando con il ministro dell’Economia Gualtieri perché voglio ridurre ancora di più le tasse, come ad esempio quella sulle auto aziendali. Faccio un appello ai gruppi parlamentari di maggioranza a collaborare con il governo, perché tutti ci si impegni a raggiungere questo risultato”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con il Corriere della Sera nel giorno degli emendamenti in Commissione alla legge di ...