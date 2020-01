Capodanno: Bianca è la prima nata a Roma, 20 secondi dopo la mezzanotte (Di mercoledì 1 gennaio 2020) “Il primo bebè del 2020 e del decennio, esattamente 20 secondi dopo la mezzanotte di Capodanno“, è nato alla Casa di cura Santa Famiglia di Roma: lo ha reso noto la struttura sanitaria. La bimba si chiama Bianca e pesa 3.590 grammi: tanta felicità per la mamma Ilaria e il papà Vincenzo.L'articolo Capodanno: Bianca è la prima nata a Roma, 20 secondi dopo la mezzanotte Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

