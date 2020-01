Cambiare o morire. Il 2020 stress test per l'Unione europea (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Non si esagera se si considera il 2020 come l’anno della ‘prova del nove’ per l’Unione europea. La sfida – anche questo si può dire senza il rischio di esagerare – è sulle spalle di Ursula von der Leyen. La nuova presidente della Commissione europea ha davanti a sé un compito immane: convincere gli Stati membri ad aderire al suo Green deal, il piano che dovrebbe portare l’Ue ad essere il primo continente a ‘emissioni nocive zero’ nel 2050. Ecco perché il nuovo anno rischia di essere lo stress test del millennio per una Unione già appesantita dalle divisioni degli anni recenti sul tema dell’immigrazione, infiacchita dalla Brexit che quest’anno conoscerà finalmente un suo primo epilogo il 31 gennaio, ma con altri 11 mesi di trattative fino alla fine dell’anno sui futuri ... Leggi la notizia su huffingtonpost

