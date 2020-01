Botti di Capodanno | un morto ad Ascoli | ad Aversa giovane ferita da proiettile vagante

Capodanno 2020 a Roma - 13 feriti a causa dei Botti : anche 4 bambini : Sono 13 le persone rimaste ferite, a Roma e provincia, la notte di Capodanno a causa dei botti. Tra i feriti ci sono anche 4 bambini: il più piccolo ha 5 anni. Il ferito più grave, invece, è un uomo di 36 anni che, a Roma, ha subito l'amputazione di una mano a causa delle ferite riportate per l'esplosione di un petardo.Continua a leggere

Botti di Capodanno : un morto ad Ascoli - a Milano due ragazzi perdono una mano. Roma - 13 feriti tra cui 4 bambini : Un morto e numerosi feriti nella notte di Capodanno in Italia. Ad Ascoli Piceno un ragazzo di 26 anni, Valerio Amatizi, è morto a seguito di una caduta a Colle San Marco: secondo una...

Capodanno 2020 a Milano - due ragazzi perdono la mano a causa dei Botti : Grave il bilancio dei feriti per la notte di Capodanno a Milano e provincia: due ragazzi hanno subito l'amputazione di una mano a causa dei botti. Nel capoluogo lombardo, un 23enne, intorno a mezzanotte, ha perso la mano a causa di un incidente con un petardo; stessa cosa per un ragazzino di 14 anni a Cuggiono. A Limbiate, in Brianza, un 24enne ha invece perso tutte le dita di una mano.Continua a leggere

Benevento - furti in abitazioni durante il Capodanno : ladri via con il Bottino : Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Primo dell’anno amaro per i proprietari di due abitazioni di via Paolo VI, nell’area di contrada San Vito, a ridosso della Statale Appia. I proprietari dei due appartamenti, nel rincasare a tarda notte dopo aver fesateggiato il Capodanno fuori casa, hanno avuto la sgradita sorpresa di constatare che qualcuno si era introdotto all’interno delle loro proprietà. La prima ...

Capodanno : incendi dopo Botti a Roma - in fiamme auto e cassonetti : Roma, 1 gen. (Adnkronos) – Diverse auto e cassonetti sono stati distrutti dalle fiamme nella Capitale in seguito ad incendi partiti con tutta probabilita’ dallo scoppio di botti esplosi per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. In via Ersina, in zona Quarto Miglio, sono andati a fuoco due cassonetti e un’auto; in via Corinto, a San Paolo, un suv e’ stato distrutto dalle fiamme e un’utilitaria e’ ...

Botti - dieci feriti nel bilancio di Capodanno : c’è un minore : Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Cresce il numero di feriti, a causa delle esplosioni di fuochi d’artificio, in provincia di Salerno, rispetto all’anno precedente. Salerno e la sua provincia passano da tre a dieci persone ferite, per fortuna in maniera lieve, ma nonostante ordinanze e divieti che al di là della sicurezza hanno tirato in ballo anche la protezione degli animali domestici particolarmente sensibili al rumore delle ...

Botti di Capodanno : 48 feriti nel Napoletano. A Roma colpiti quattro bambini. A Milano un 14enne perde la mano : Come ogni anno, la notte di Capodanno diventa, in alcuni casi, sinonimo di incidenti legati ai Botti e ai fuochi d’artificio. Mentre nel 2019 i feriti erano stati 216 e nessuna vittima, il 2020 si apre con un bilancio più pesante: ad Ascoli Piceno si è verificato l’incidente più grave. Un giovane, infatti, ha perso la vita mentre cercava di spegnere un principio d’incendio provocato dai fuochi d’artificio. A Roma un ...

Capodanno : incendi dopo Botti a Roma - in fiamme auto e cassonetti : Roma, 1 gen. (Adnkronos) - Diverse auto e cassonetti sono stati distrutti dalle fiamme nella Capitale in seguito ad incendi partiti con tutta probabilita’ dallo scoppio di botti esplosi per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. In via Ersina, in zona Quarto Miglio, sono andati a fuoco due cassonetti

Limbiate - Botti di Capodanno : amputate 5 dita a un 24enne per un petardo : Cinque dita semi-amputate per l’esplosione di un petardo in mano a un 24enne in via Da Vinci a Limbiate. È successo poco dopo la mezzanotte di Capodanno, come vi abbiamo anticipato qui. Nonostante le ordinanze anti-botti e gli appelli a festeggiamenti responsabili da parte delle Amministrazioni comunali (clicca qui per l’articolo). Il ragazzo stava realizzando uno spettacolo pirotecnico, quando qualcosa è andato storto. Un fuoco gli è esploso ...

Botti di Capodanno - due minorenni perdono la mano nel Milanese : Capodanno 2020 feriti: 2 minorenni perdono la mano Un 23enne e un 14enne nel Milanese, in due episodi distinti, hanno subito l’amputazione di una mano a causa delle gravi ferite riportate nell’esplosione di petardi. Il primo episodio è accaduto in via Capuana, a Milano, intorno a mezzanotte e mezza, e ha coinvolto oltre al giovane, altri due ragazzini, tutti di origine romena. Il 14enne invece è rimasto dilaniato poco prima ...

Capodanno a Napoli - colpiti da razzi e petardi : 48 feriti per i Botti : Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 48 le persone rimaste ferite a Napoli durante i botti di Capodanno. Di queste, così come comunica la Questura, 22 nel capoluogo partenopeo, 26 in Provincia. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Stando alle informazioni fornite dai carabinieri, tra i feriti una persona si è recata all’ospedale San Giovanni Bosco, due all’ospedale San Paolo (di cui uno ferito alla palpebra da un ...

Botti di Capodanno : 50 feriti a Napoli. 26enne muore per spegnere un rogo ad Ascoli : Sono una cinquantina, quarantotto per la precisione, i feriti dei Botti di Capodanno 2020 tra Napoli e provincia (22 nel capoluogo e 26 nell’area metropolitana), secondo i numeri forniti dalla questura partenopea. Un dato che è in aumento rispetto ai 37 dell’anno scorso. Tra i feriti ci sono anche tre minori. Nessuno comunque è grave. Sempre a Napoli la scorsa notte due ragazzi sono giunti in ospedale con ferite da arma ...

Capodanno : incendi dopo Botti a Roma - in fiamme auto e cassonetti : Roma, 1 gen. (Adnkronos) – Diverse auto e cassonetti sono stati distrutti dalle fiamme nella Capitale in seguito ad incendi partiti con tutta probabilita’ dallo scoppio di botti esplosi per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. In via Ersina, in zona Quarto Miglio, sono andati a fuoco due cassonetti e un’auto; in via Corinto, a San Paolo, un suv e’ stato distrutto dalle fiamme e un’utilitaria e’ ...

Botti Capodanno | “Non sparate vicino ai cani” | picchiata a Parma : Spiacevole episodio riconducibile ai Botti di Capodanno: una ragazza passeggia con il suo cane e chiede a dei minorenni di fare attenzione, poi il fatto. I Botti di Capodanno rappresentano una tradizione irrinunciabile da nord a sud in Italia. Anche quest’anno non è mancato chi ha voluto per forza di cose accogliere il nuovo anno […] L'articolo Botti Capodanno | “Non sparate vicino ai cani” | picchiata a Parma è apparso ...