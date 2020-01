Bari, crolla controsoffitto in un hotel durante il veglione di Capodanno: 6 i feriti | VIDEO (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Bari, crolla controsoffitto in un hotel durante il veglione di Capodanno: 6 i feriti VIDEO Incidente a Bari, nella notte di Capodanno: il controsoffitto di una sala dell’hotel Excelsior della città pugliese è crollato nel corso del veglione, causando sei feriti. Uno è grave ma per fortuna nessuno in pericolo di vita. Nell’albergo, nella periferica via Giulio Petroni, il crollo è avvenuto intorno all’una di notte, quando un duo che aveva animato il Cenone aveva appena finito di cantare. In sala erano presenti circa 100 persone, che di lì a breve avrebbero iniziato a ballare. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, gli uomini del 118 e della Polizia. “È venuta giù la parte di tetto in corrispondenza delle casse acustiche, forse il cedimento del controsoffitto potrebbe essere stato prodotto dalle vibrazioni sonore. Per fortuna non mi è parso ci ... Leggi la notizia su tpi

