Accordo commerciale tra Usa e Cina: ecco quando è prevista la firma (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il 15 gennaio sarà messo nero su bianco l’Accordo commerciale tra Usa e Cina. Una firma che dovrebbe mettere fine ai dazi. WASHINGTON (STATI UNITI) – E’ il 15 gennaio 2020 il giorno scelto per mettere nero su bianco l’Accordo commerciale tra Usa e Cina. L’annuncio è arrivato direttamente da Donald Trump sui social. “La cerimonia – ha precisato il presidente americano – si terrà alla Casa Bianca e saranno presenti rappresentati di alto livello della Cina. In seguito, andrò a Pechino dove inizieranno i colloqui sulla fase due“. Una firma che dovrebbe mettere la parola fine (forse definitiva) ai dazi tra le due potenze mondiali. Nessun incontro tra Trump e Xi Jinping La firma dell’Accordo commerciale non sarà anticipata da un incontro tra Trump e Xi Jinping. Il presidente americano, come riferito dai media ... Leggi la notizia su newsmondo

NewsMondo1 : Accordo commerciale tra Usa e Cina: ecco quando è prevista la firma - ElezioniUsa : Trump ha annunciato che il 15 gennaio alla Casa Bianca sarà firmata la fase uno dell'accordo commerciale con la Cin… - 000Salvatore : RT @GeopoliticalCen: L’accordo commerciale tra Usa e Cuba verrà firmato a Washington il 16 gennaio (White House) -