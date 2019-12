Vendute 145 bombe carta nel torinese: arrestato 56enne irpino (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Nell’ambito dell’attività di prevenzione finalizzata al contrasto della vendita di botti illegali, la Polizia di Stato ha effettuato in queste ultime ore un nuovo sequestro di materiale esplodente, altamente pericoloso. Le indagini che hanno portato al sequestro del materiale e all’arresto del fornitore, un 56enne irpino, risalgono agli inizi del mese di dicembre, allorquando gli Agenti di Polizia traevano in arresto un cittadino residente in Rivarolo Canavese (TO), che deteneva nel proprio appartamento, custoditi all’interno dell’armadio, ben 145 bombe carta di fattura artigianale non etichettate, alcune delle quali di elevata pericolosità, 40 artifici pirotecnici ed un sacchetto contenente 10 chili di nitrato di ammonio. Le successive attività di indagine, hanno consentito di individuare il fornitore: un 56enne residente ... Leggi la notizia su anteprima24

