Trump elogia le armi: “Hanno evitato una strage nella chiesa in Texas” (Di martedì 31 dicembre 2019) Trump elogia le armi: “Evitata una strage nella chiesa in Texas” A meno di due giorni dall’attentato in una chiesa a White Settlement, in Texas, Donald Trump è intervenuto sulla questione, facendo un elogio pubblico delle armi: “Vite umane sono state salvate da eroi e grazie alle leggi del Texas che gli permettono di avere armi con loro”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti su Twitter. Il riferimento è alla sparatoria avvenuta il 29 dicembre scorso in una chiesa di un sobborgo di Fort Worth, in Texas. Un uomo, Keith Thomas Kinnunen, ha aperto il fuoco su due fedeli (Anton “Tony” Wallace, 64 anni, e Richard White, 67 anni) uccidendoli, prima di essere a sua volta freddato da un terzo membro della chiesa, Jack Wilson. “Le nostre preghiere – ha scritto ancora Trump su Twitter – sono con le famiglie delle vittime e la ... Leggi la notizia su tpi

