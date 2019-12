The App, parlano Maya Sansa e Jessica Cressy, le donne del film (Di martedì 31 dicembre 2019) The App, la nostra intervista video a Maya Sansa e Jessica Cressy, due delle protagoniste femminili del film Netflix, in catalogo dal 26 Dicembre. Se è vero che il protagonista di The App è un uomo alla ricerca di se stesso, sia dal punto di vista professionale che personale, è altrettanto vero che il film, su Netflix dal 26 dicembre, abbia un'anima femminile molto spiccata. Merito ovviamente della regista Elisa Fuksas, che l'ha intriso della sua visione e anima, ma anche di tre ottime attrici che hanno contribuito a rendere vivi i rispettivi personaggi. Abbiamo incontrato due di loro, Maya Sansa che interpreta la misteriosa Maria che diventa l'ossessione del protagonista Niccolò, e la giovane Jessica Cressy, già vista in Martin Eden e qui ... Leggi la notizia su movieplayer

