Temptation Ilaria Teolis rifatta, l’attacco: “Ridicola, sei peggio di loro”, lei replica (Di martedì 31 dicembre 2019) Temptation Island, Ilaria Teolis si è rifatta e viene attaccata: le critiche su Instagram dopo le foto È un periodo di grandi cambiamenti per Ilaria Teolis di Temptation Island. Ha chiuso una relazione con qualche difficoltà e forse ripensamenti, trovando però un muro dall’altra parte. A dire il vero è stata lei a chiudere la … L'articolo Temptation Ilaria Teolis rifatta, l’attacco: “Ridicola, sei peggio di loro”, lei replica proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

yuuribayn : MAMMA MIA IO IN QUESTO MOEMNTO CHE TRATTENGO LE LACRIME COME ILARIA DI TEMPTATION ISLAND. - weirdodisaster : RT @Iperborea_: Le mani, Massimo, le mani: Forse il tormentone estivo per eccellenza, grazie a Temptation Island Nip e a Ilaria. Alla fine… - coryisperfect : RT @Iperborea_: Los ojos: A Temptation Island Nip, la fidanzata Ilaria si lascia corteggiare dal tentatore Javier, che sfodera tutto il su… -