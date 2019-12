Taranto: agli arresti domiciliari ma con reddito, denunciati (Di martedì 31 dicembre 2019) Erano agli arresti domiciliari, ma percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza: cinque persone sono state denunciate alle forze dell’ordine, tra loro una donna. Le forze dell’ordine di Taranto hanno denunciato 4 uomini e una donna di età compresa tra i 20 e i 58 anni, tutti residenti a in zona e con precedenti penali, che … L'articolo Taranto: agli arresti domiciliari ma con reddito, denunciati proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

