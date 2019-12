Scegli un gatto e scopri quale potrebbe essere il tuo scopo nella vita (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Test: scopri quale potrebbe essere il tuo scopo nella vita Chi siamo e qual è il significato della vita sono due delle domande più universali, cioè che molte persone di solito le pongono ad un certo punto della vita. Lo stesso vale per cosa, con la domanda sui nostri scopi nella vita. C’è chi crede che lo scopo sia qualcosa che ci accompagna alla nascita e che, per tutta la vita, ci viene rivelato. Ma ci sono anche quelli che sostengono che questo scopo è stato costruito e può avere delle variazioni nel corso degli anni, perché non abbiamo sempre lo stesso da offrire agli altri e ciò ha a che fare con l’evoluzione interiore stessa. Se esiste un’icona che potrebbe rappresentare quello scopo, il gatto ha molti significati che ruotano attorno all’equilibrio tra apparentemente opposti, come dentro e fuori, azione e riposo, luce e oscurità. Ti consigliamo di guardare ... Leggi la notizia su bigodino

Felix_il_gatto : RT @LyotardMarcello: Ogni giorno, quello che scegli, quello che pensi e quello che fai è ciò che diventi (Eraclito) - settantatre13 : @RealiRos @ReginaCarta Io ne ho due di sorete (modello Occhi di gatto)... quindi la risposta non solo mi arriva ma… -