Sbronza: falsi miti su come riprendersi da una notte da leoni (Di martedì 31 dicembre 2019) Sbronza: i falsi miti sono duri a morire. Sfatiamoli Non nascondiamoci dietro a un dito. Tra Natale e Capodanno prendere una Sbronza è per molti ‘rito irrinunciabile’, ma cosa dovresti fare per evitare i terribili postumi la mattina successiva? In tal proposito, circolano varie teorie, alcuni veri e propri miti, che analizzeremo in questo articolo uno a uno. La prima convinzione diffusa consiste nell’alimentazione. Passata una notte pesante, è normale sentirsi in vena di fare ricche scorpacciate di carboidrati e le fritture mettono un certo languorino. Meglio però tenere a freno l’istinto, perché secondo gli esperti salutisti bere ti fa perdere sostanze importanti attraverso le urine e una colazione abbondante potrebbe provocare indigestione. Diversamente, una colazione nutriente aiuta a contrastare gli effetti di una Sbronza. La frutta, come le banane, è altamente suggerita per ... Leggi la notizia su kontrokultura

