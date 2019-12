Sanremo 2020, annunciato cast ufficiale: chi saranno i cantanti in gara (Di martedì 31 dicembre 2019) Il cast ufficiale del Festival di Sanremo 2020 pare essere stato finalmente annunciato. Ecco chi saranno i cantanti protagonisti del prossimo febbraio. La settantesima edizione del Festival di Sanremo si terrà presso il Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all’8 febbraio 2020. A condurlo ci sarà Amadeus, presentatore e direttore artistico del festival. Proprio Amadeus … L'articolo Sanremo 2020, annunciato cast ufficiale: chi saranno i cantanti in gara è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

fattoquotidiano : Sanremo 2020, Rula Jebreal tra le possibile conduttrici. I sovranisti del web infuriati contro la giornalista. Dani… - trash_italiano : Festival di Sanremo 2020: svelati i concorrenti in gara - giornalettismo : È in corso un vero e proprio attacco sovranista contro #RulaJebreal per le voci che la vorrebbero accanto ad… -