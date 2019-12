Samantha Cristoforetti lascia a sorpresa l'Aeronautica militare (Di martedì 31 dicembre 2019) Il capitano Samantha Cristoforetti lascerà tra pochi giorni l’Aeronautica militare. A scriverlo è il Corriere della Sera. La prima astronauta italiana che tra il 2014 e il 2015 rimase in orbita per 199 giorni a bordo della Stazione internazionale, ha deciso a 42 anni di lasciare il Corpo che l’ha accolta e seguita sin dall’inizio della sua straordinaria carriera.Giusto un anno fa pubblicava su Twitter la foto del suo battesimo in Aeronautica, dentro alla piscina del 70° Stormo di Latina. Era il lontano 2001. “Uno dei giorni più belli della mia vita”, come lei stessa scrisse. Una scelta sorprendente, tenuta riservata fino a pochi giorni fa e nota solo agli alti vertici della struttura militare.Cristoforetti, prosegue il quotidiano, rimane in forza all’Agenzia Spaziale Europea — e l’unica cosa certa al momento, ... Leggi la notizia su huffingtonpost

