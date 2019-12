Salvini: “Andremo al governo e faremo una rivoluzione di libertà” (Di martedì 31 dicembre 2019) Salvini, discorso di fine anno: “Torneremo al governo” Matteo Salvini saluta il 2019 augurandosi di tornare presto al governo. “Appena gli incapaci al governo toglieranno il disturbo e gli Italiani potranno tornare a votare, noi siamo pronti a prendere per mano il Paese che amiamo”, scrive il leader della Lega in un post pubblicato sui suoi canali social nella serata di oggi, 31 dicembre, pochi minuti dopo il discorso di fine anno del Presidente Mattarella. “Farò tutto quello che è umanamente possibile, con l’aiuto di Dio e del Cuore Immacolato di Maria, per restituire agli Italiani lavoro, serenità e sicurezza, alle famiglie speranza e futuro, ai giovani certezze e diritti, nel nome del valore supremo della Libertà, oggi troppo spesso negata”, aggiunge Salvini, che accompagna il suo messaggio con una foto che lo ritrae mentre bacia il rosario. Dopo ... Leggi la notizia su tpi

PietroTicali : @Danielefadanni @ArditoAspetto @_GrayDorian @chiossimanuela2 Con te che voti salvini, andremo a finire in fogna - MarcellinoCorsi : @matteorenzi Tu, con il 4% scarso di voti cosa fai? Un consiglio: fai uno spettacolo teatrale, potresti farci rider… - janlucas1971 : @matteorenzi Salvini è al 35% e il prossimo anno andremo a votare, dopo la bastonata che prenderete in Emilia Romagna... -