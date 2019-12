Romania, donna prende fuoco durante un’operazione (Di martedì 31 dicembre 2019) Tragedia in un ospedale di Bucarest, muore una donna dopo aver rimediato delle gravi ferite in seguito ad un incidente in sala operatoria I fatti risalgono alla scorsa settimana, quando la donna ha preso fuoco sul lettino della sala operatoria. La donna si stava operando, doveva intervenire per un cancro al pancreas. I fatti sono … L'articolo Romania, donna prende fuoco durante un’operazione proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

