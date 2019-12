Raiola su Ibrahimovic al Milan: “L’ultimo saluto a San Siro” (Di martedì 31 dicembre 2019) Mino Raiola ha parlato a 360 gradi dei suoi assistiti, da Kean a Balotelli passando per Zlatan Ibrahimovic, tornato al Milan dopo l’esperienza americana: “Questi sei mesi devono essere come l’ultima tournée dei Queen, un lungo tributo. E bisognava farlo a San Siro. Non potevo lasciare che fosse Los Angeles il suo ultimo palcoscenico“. Raiola, non solo Ibrahimovic al Milan Raiola non si è soffermato esclusivamente sul passaggio di Ibrahimovic al Milan, ma ha trattato anche gli altri suoi assistiti tra cui Mario Balotelli: “Il suo problema è che gli manca l’arroganza, per questo è contento della sua carriera ed è l’unico ad esserlo“. Non sono mancati neppure commenti sull’approdo di De Light alla Juventus nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, operazione conclusa con l’Ajax sulla base di 80 milioni di euro: “De Ligt è andato ... Leggi la notizia su notizie

