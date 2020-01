Qual è il miglior smartphone del 2019 (Di martedì 31 dicembre 2019) Qual è il miglior smartphone del 2019? Con l’anno giunto al termine è il momento di tirare le somme sul lavoro fatto dalle aziende produttrici e capire se è stato fatto tutto il possibile oppure ci sono margini di miglioramento.Il 2019 è stato l’anno delle reti di quinta generazione anche se di smartphone compatibili ce ne sono ancora troppo pochi, ma è stato anche l’anno delle fotocamere con il primo penta camera al mondo e con tutti i brand che hanno fatto passi da gigante in questa direzione.È anche stato l’anno del lancio, non senza problemi, dei primi smartphone pieghevoli, Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X e Motorola Razr. In realtà, questi ultimi due sono ancora attesi quindi non si possono considerare modelli 2019.Qual è il miglior smartphone del 2019È difficile poter giudicare la marea infinita di smartphone disponibili sul mercato, è anche estremamente ... Leggi la notizia su pantareinews

OfficialASRoma : ?? Miglior momento del decennio ?? Ne abbiamo isolati 4: qual è stato il più emozionante? Votate qui ??… - OfficialASRoma : ?? È il momento di scegliere il miglior gol del decennio ?? Votate qui ?? - AcrossNowhere : @rosescanbloom Ti dico una cosa, ma non prenderla male. Ho 33 anni. Ho un lavoro, una carriera, un mutuo, so qual è… -