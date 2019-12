Nel 2020 il sensore per le impronte digitali sbarcherà anche sugli schermi LCD (Di martedì 31 dicembre 2019) Zhang Fan, CEO di Goodix Technology, ha annunciato che nel 2020 la sua società lancerà un sensore per le impronte digitali per schermi LCD L'articolo Nel 2020 il sensore per le impronte digitali sbarcherà anche sugli schermi LCD proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

trash_italiano : Io che entro nel 2020 - petergomezblog : Pensioni di invalidità e reversibilità, tagli in arrivo nel 2020? Falso, i limiti al cumulo con altri redditi sono… - NicolaMorra63 : #Ndrangheta sempre più riconosciuta come emergenza! La #MafiaSilente è quella più pervasiva. -