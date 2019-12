Milano, misterioso benefattore appende un panettone fuori da un negozio: “Se hai bisogno, prendilo” (Di martedì 31 dicembre 2019) Dopo il "panettone sospeso", ecco il "panettone appeso". A Milano, nei pressi della stazione Centrale, qualcuno ha lasciato appeso ad una saracinesca un panettone accompagnato da un biglietto: "Se ne hai bisogno, prendilo". Senza lasciare una firma o un segno distintivo per risalire alla sua identità, lo sconosciuto benefattore ha voluto dare aiuto e sollievo a chi si trova in difficoltà nei giorni di festa. Leggi la notizia su milano.fanpage

Allampino : Isabella che non trova il bagno ai Bagni Misteriosi a Milano e io che le dico: “Giustamente che non lo trovi, è misterioso” - lupusetagnus : '... rimane infatti ancora misterioso il motivo per cui dopo tutti questi anni la messa in scena di un personaggio… -