Milan-Sampdoria in tv, Serie A calcio 2020: orario d’inizio, canale, streaming, probabili formazioni (Di martedì 31 dicembre 2019) La sosta natalizia è giunta nel momento giusto per il Milan che, dopo la pesantissima sconfitta per 5-0 nel derby lombardo contro l’Atalanta, ha avuto l’occasione per riflettere sugli errori commessi e ricaricare le pile in vista del prosieguo di stagione. Il primo test del 2020 per i rossoneri sarà lunedì 6 gennaio allo stadio “Giuseppe Meazza” contro la Sampdoria. Per i ragazzi di Stefano Pioli la partita contro i blucerchiati sarà sicuramente una chance importante per ripartire con il piede giusto e magari riallacciare il rapporto con il pubblico di San Siro, parzialmente rivitalizzato dalla notizia dell’acquisto di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non sarà in campo contro la Sampdoria e certamente non basterà per risolvere tutti i problemi palesati dal Diavolo nella prima parte di stagione, ma può costituire un mezzo per recuperare energia e morale e ... Leggi la notizia su oasport

