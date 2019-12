Michelle Williams incinta del fidanzato Thomas Kail? Galeotto il set di Fosse/Verdon (Di martedì 31 dicembre 2019) Scoppia il gossip di fine anno e travolge i fan di Michelle Williams e di tutti coloro che continuano ad amarla per il suo ruolo in Dawson's Creek. Da allora ne è passata tanta acqua sotto i ponti per lei ma sembra proprio che nessuno l'abbia dimenticata, anzi. Ruolo dopo ruolo i suoi fan sono diventati sempre più numerosi ed è proprio adesso che si trova sul set di Venom 2 che impazza il gossip che la vede protagonista al fianco di Thomas Kail.Secondo quanto riporta People sembra proprio che l'attrice Michelle Williams e il regista di “Hamilton” Thomas Kail siano vicini ad una svolta nel loro rapporto. Non solo la fonte vicina alla coppia svela che i due si sono fidanzati ufficialmente e sarebbero addirittura in procinto di sposarsi, ma che sarebbero già in attesa del loro primo figlio insieme.Il gossip è scoppiato quando Michelle Williams è stata avvistata in una boutique per ... Leggi la notizia su optimaitalia

