Martina Hamdy Instagram cambio look per il nuovo anno, completamente diversa: «Sembri un’altra» (Di martedì 31 dicembre 2019) Quasi si fatica a riconoscerla, ma anche con il nuovo look Martina Hamdy convince tutti: e lo fa su Instagram dove sfoggia un’acconciatura ‘nuova di zecca’. L’ex gieffina si concede una ventata di cambiamento per il fine anno, decidendo di salutare il 2020 in una veste diversa. Approvata a pieni voti dai followers che numerosi la seguono sul social, dimostrando tutta la loro ammirazione. “Quasi pronta per la partenza di domani – scrive la venticinquenne italo-egiziana in procinto di partire per i festeggiamenti nella capitale francese – Super felice di trascorrere il mio capodanno a Parigi! Voi siete pronti per i festeggiamenti? Cosa farete?”. Martina Hamdy Instagram, il nuovo look stupisce e incanta Programmi a parte, l’attenzione dei fan di Martina è tutta per il nuovo look, sofisticatamente sfoggiato sull’account Instagram. Con una piega ‘fresca fresca’, la Hamdy abbandona i ... Leggi la notizia su urbanpost

PaluzzoM : Meglio Meglio di Martina Hamdy chi? -