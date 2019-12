Lei va a letto con un altro prima delle nozze, lui proietta il video del tradimento durante la festa di matrimonio (Di martedì 31 dicembre 2019) Sposo proietta video della moglie che lo tradisce durante il matrimonio Matrimonio con vendetta: durante la festa per celebrare le sue nozze, uno sposo ha spiazzato tutti proiettando il video della moglie che lo tradisce con un altro uomo. Il filmato, diventato virale in Cina, mostra un momento d’intimità tra la donna e il marito di sua sorella, che lo sposo ha deciso di umiliare in questo modo, mostrando ad amici e parenti le scene del clamoroso tradimento proprio dopo la cerimonia di nozze. Nel filmato, condiviso sui social e pubblicato da vari tabloid cinesi e britannici, è possibile vedere il momento in cui, dopo gli applausi del pubblico rivolti alla coppia sul palco, alle loro spalle appare un’immagine di lei a letto con un altro uomo. A quel punto, il neo marito la spinge, e la donna gli getta il bouquet in faccia. Molti utenti ritengono che il filmato non ... Leggi la notizia su tpi

drunkofthemoon : RT @federicovizo87: Quando torna tardi la sera e mi dice di non aspettarla, io l’aspetto sveglio a letto. Quando sento la chiave girare nel… - sofiapvrker : RT @federicovizo87: Quando torna tardi la sera e mi dice di non aspettarla, io l’aspetto sveglio a letto. Quando sento la chiave girare nel… - DirectionSilvia : RT @federicovizo87: Quando torna tardi la sera e mi dice di non aspettarla, io l’aspetto sveglio a letto. Quando sento la chiave girare nel… -