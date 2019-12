Iron Harvest: l'ispirato RTS dieselpunk torna a mostrarsi in un nuovo trailer (Di martedì 31 dicembre 2019) King Art Games ha pubblicato un nuovissimo trailer per il suo prossimo RTS Iron Harvest.Il trailer è molto interessante in quanto mostra un aspetto piuttosto considerevole del gameplay, inclusi alcuni dei filmati che narreranno la storia del gioco.E la storia è abbastanza importante considerando che presenta uno scenario di storia alternativa estremamente affascinante che mescola la prima guerra mondiale e i mech.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

