Incidenti sul lavoro, il bilancio si aggrava: oltre mille le vittime nel 2019 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Le vittime degli Incidenti sul lavoro nel 2019 hanno raggiunto quota mille. Un bilancio in aumento rispetto all’anno scorso. ROMA – Le vittime degli Incidenti sul lavoro nel 2019 hanno raggiunto quota 1000. E’ questa la stima fatta dall’Huffington Post in attesa dei numeri ufficiali che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Nel primo semestre, leggendo i numeri dell’Inail, sono stati 482 le morti bianche con un numero negativo rispetto ai tre anni precedenti. Le cifre, però, sono aumentate se si guarda più ad ampio raggio visto che da gennaio a ottobre le vittime sul lavoro sono stati 896 e per questo si teme una crescita maggiore in questi ultimi mesi dell’anno. In questo caso i numeri sono inferiori al 2018 (49 in meno) ma le denunce di infortuni aumentano di quasi 300. L’emergenza delle morti bianche In Italia ... Leggi la notizia su newsmondo

NewsMondo1 : Incidenti sul lavoro, il bilancio si aggrava: oltre mille le vittime nel 2019 - francamnt : RT @milapersiste: Qui i nomi, i cognomi e la descrizione degli incidenti occorsi a 387 tra gli oltre mille morti sul lavoro nel 2019. Nel… - thewhitefly_ : Penso che gravi incidenti sul Romatwitter li causerebbe un sondaggio sull'allenatore del decennio ... ?? Non lo pro… -