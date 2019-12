Gabigol, che 2019! Vinto anche il Pallone d’Oro sudamericano (Di martedì 31 dicembre 2019) Gabigol chiude un anno stellare. Il brasiliano, in prestito dall’Inter al Flamengo, ha Vinto il Pallone d’Oro sudamericano Il 2019, per Gabigol, non sarà certo un anno facilmente dimenticabile. La storia vittoria col suo Flamengo della Coppa Libertadores e adesso anche la soddisfazione personale. Il brasiliano ha infatti sollevato il Pallone d’Oro sudamericano. Un grande riconoscimento per l’attaccante, che ancora non conosce al meglio il proprio futuro. Si è aggiudicato il premio ha ottenuto 168 preferenze su 372, staccando nettamente i suoi compagni di squadra Bruno Henrique e De Arrascaeta. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

