Festival di Sanremo 2020, cast: ecco chi sono i 21 big in gara (Di martedì 31 dicembre 2019) È stato svelato il cast della 70esima edizione del Festival di Sanremo, ecco chi saranno i 21 big in gara Il Festival di Sanremo 2020 andrà in onda dal 4 all’8 febbraio, la 70esima edizione del Festival della canzone italiana sarà condotta da Amadeus su Rai 1. I tantissimi fan di Sanremo non vedono l’ora di scoprire tutti i dettagli e le novità della nuova edizione del Festival. Nelle ultime ore il settimanale Chi ha svelato in anteprima quello che dovrebbe essere il cast della 70esima edizione. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, i 21 big che parteciperanno alla gara sono: Giordana Angi, Elodie Di Patrizi, Francesco Gabbani, Morgan in coppia con Bugo, Irene Grandi, Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Levante, Piero Pelù, Riccardo Riki Marcuzzo, Enrico Nigiotti, Anastasio, Michele Zarrillo, Marco Masini, Raphael Gualazzi, Junior Cally, Diodato, Rancore, I Pinguini ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

