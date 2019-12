Everton, Ancelotti vuole James Rodriguez (Di martedì 31 dicembre 2019) Ancelotti vuole portare James all’Everton dopo averlo cercato a lungo in estate per il Napoli. Secondo quanto riporta As, presto le parti potrebbero iniziare a trattare nei prossimi giorni Carlo Ancelotti potrebbe finalmente ottenere l’inserimento nella sua attuale rosa, all’Everton, di James Rodriguez. Dopo avere a lungo cercato il centrocampista nella sua esperienza napoletana -secondo quanto riportato da As- Ancelotti avrebbe messo nuovamente nel mirino il fantasista colombiano, che ha trovato poco spazio nel Real Madrid di Zinedine Zidane, anche per i tanti infortuni che lo hanno costretto stare fuori squadra. L’Everton proverà ad acquistare il giocatore colombiano nel mercato di gennaio. L’allenatore italiano è convinto che James possa fornire qualità nella trequarti dell’Everton. Nei prossimi giorni ci dovrebbero essere i primi contatti tra le ... Leggi la notizia su forzazzurri

