"È andata così…". Pago si lascia andare: "Avrei voluto diversamente"

A partire dall'8 gennaio 2020 Pacifico Settembre, da tutti conosciuto come Pago, entrerà a far parte della casa del 'Grande Fratello Vip'. Ma a poche ore dall'arrivo del nuovo anno, il cantante ha voluto tracciare un suo bilancio personale sul 2019. L'anno che sta per volgere alla conclusione lo ha portato a separarsi con Serena Enardu, dopo l'esperienza a 'Temptation Island Vip'. L'artista ha iniziato così il suo post su Instagram: "Eccoci arrivati…alla fine dell'anno, dico. Tiriamo le somme come fanno tutti? Potrei dire così tante cose…forse come ogni anno da quando sono nato? Può darsi visto che le cose cambiano continuamente, ma di sicuro non dirò mai 'FINALMENTE'… perché è sempre un anno che se ne va, nel bene e nel male, un anno che non potrai mai più recuperare…".

