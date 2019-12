Dani Olmo, il Barcellona si fa avanti: presentata un’offerta (Di martedì 31 dicembre 2019) Dani Olmo, il Barcellona vuole riportare il giocatore in Spagna. presentata una prima offerta formale alla Dinamo Zagabria Dani Olmo è uno dei profili giovani in giro per l’Europa più appetibili per i grandi club, tra cui quelli di Serie A che hanno mostrato interesse. Sul calciatore della Dinamo Zagabria, tuttavia, è piombato il Barcellona. Marca fa sapere come i blaugrana abbiano presentato al club croato una prima offerta formale. Per lui si tratterebbe si un ritorno, poiché è cresciuto nella Cantera della squadra spagnola fino al 2013. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

AntonaciAa : Ieri: “Napoli accelera per Dani Olmo” Oggi: Juventus scatto decisivo per Dani Olmo” 20 minuti fa: “Barcellona, offe… - cheobravo : RT @GoalItalia: Il Barcellona rompe gli indugi su Dani Olmo: presentata l'offerta formale alla Dinamo Zagabria ???? - Franfisherman : Al posto di vidal perché non prendiamo noi dani olmo?! -