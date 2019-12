"Cielo rosso sangue": in migliaia in fuga dagli incendi, 12 morti (Di martedì 31 dicembre 2019) Padre e figlio sono morti abbracciati tra le fiamme che hanno velocemente investito la cittadina di Corbargo in Australia... Leggi la notizia su today

