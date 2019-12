Chelsea, Jorginho: «Contro l’Arsenal troppo morbidi. Gioventù non sia una scusa» (Di martedì 31 dicembre 2019) Chelsea, le parole di Jorginho dopo la vittoria dei Blues nel derby Contro l’Arsenal terminato per 1-2 Un inizio gara difficile per il Chelsea quello del derby poi vinto Contro l’Arsenal. La squadra all’inizio ha sofferto molto e proprio Jorginho ha spiegato il perché sulle colonne del Mirror. «Quando giochi nel Chelsea senti sempre parlare di Gioventù… ma siamo nel bel mezzo della stagione e ogni giocatore deve prendersi le proprie responsabilità. Non solo i più vecchi. La Gioventù non deve essere una scusa, devi essere sempre pronto e preparato per giocare, per combattere, perché giochi nel Chelsea e in Premier League. La vittoria Contro l’Arsenal? All’inizio eravamo troppo morbidi e io ho provato a cambiare la dinamica e l’approccio. Non so dire perché la squadra non era pronta al fischio d’inizio, a volte purtroppo succede. Dovremo ... Leggi la notizia su calcionews24

