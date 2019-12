Beautiful, anticipazioni 7 – 11 gennaio: Steffy adotta una bambina, non sa che la piccola è Beth (Di martedì 31 dicembre 2019) Le anticipazioni della soap 'Beautiful', relative agli episodi in onda da martedì 7 gennaio a sabato 11 gennaio, svelano che Steffy chiederà a Liam di andare a trovare la bambina che intende prendere in adozione. Nessuno dei due sa che la piccola è proprio Beth, la figlia di Hope che tutti credono morta. L'appuntamento è alle ore 13:40 su Canale5. Leggi la notizia su tv.fanpage

