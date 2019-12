Usa - Altri due stati tassano le elettriche (Di lunedì 30 dicembre 2019) Piaccia o meno, le emissioni zero sono ormai considerate il futuro dell'automobile. O almeno una buona parte di esso. Molti, però, sono gli interrogativi sulle conseguenze dell'elettrificazione sul settore automobilistico o sui sistemi economici nazionali. Una delle ripercussioni di maggior rilievo, per quanto di lungo termine, riguarda le casse statali, che dovranno per forza subire una riduzione delle entrate per effetto del minor consumo di carburanti. Non si tratta di cifre di poco conto: basti pensare che in Italia le accise hanno generato entrare fiscali per quasi 18,5 miliardi di euro solo nel 2018. Dunque, nasce la necessità di individuare le modalità opportune per compensare i minori introiti causati dalla diffusione delle elettriche. Negli stati Uniti, per esempio, qualcuno ha iniziato da tempo a pensarci e a mettere in campo le relative misure. L'ultimo caso riguarda lo Utah. ... Leggi la notizia su quattroruote

