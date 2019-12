Tumore al seno: si prospetta una nuova cura meno invasiva della chemioterapia e con ridotti effetti collaterali (Di lunedì 30 dicembre 2019) Per curare i tumori del seno in futuro sarà possibile utilizzare una nuova terapia basata sulle nanoparticelle, brevettata dai ricercatori dell’Istituto di ricerca bio-sanitaria di Granada, in Spagna, che hanno realizzato questa soluzione che usa un terzo delle molecole già usate per l’attuale trattamento della chemioterapia. Queste nanoparticelle contengono un farmaco utilizzato nei protocolli per la lotta al Tumore (la doxorubicina), ma anche un marcatore fluorescente (il fluoroforo) che consente il monitoraggio delle nanoparticelle e un peptide di riferimento (il Crgdk), che consente loro di legarsi specificamente alla neuropilina-1 (l’Nrp-1), un recettore che è sovraespresso nelle cellule umane di Tumore al seno triplo negativo e che non si trova in queste stesse quantità nelle cellule sane. E’ proprio la presenza dell’Nrp-1 che consente di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

meccanismo : @rickshady @odilelly @armieri @RobertoBurioni @fabbioebbasta no. L'alcol provoca danni cerebrali, danni al fegato e… - ___a__l__e__x_ : RT @Farfy_SulPrato: Oggi sono 10 anni tondi tondi che sono entrata in una sala operatoria e ho dato un bel calcio nel culo al tumore al sen… - Farfy_SulPrato : Oggi sono 10 anni tondi tondi che sono entrata in una sala operatoria e ho dato un bel calcio nel culo al tumore al… -