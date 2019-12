Tottenham: le difficoltà di Lo Celso (Di lunedì 30 dicembre 2019) Lo Celso non è ancora determinante come i tifosi del Tottenham si augurano. Pure a Norwich non ha convinto Anche a causa di molti problemi fisici, l’impatto di Lo Celso al Tottenham non sta andando benissimo. Pure in casa del Norwich, l’argentino ha inciso poco. Mourinho ha schierato un 3241 con Alli e Lo Celso alle spalle di Kane. Si vede nella slide sopra. Gli Spurs sono però mancati nella rifinitura centrale, migliorando solo nella ripresa con l’ingresso di Lucas Moura. Insomma, gli Spurs si aspettano di più dal fantasista sudamericano. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

