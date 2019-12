Terroni, mafiosi e parassiti? Ora basta, occorre la presa di coscienza del popolo meridionale (Di lunedì 30 dicembre 2019) di Biagio Maimone Mi rivolgo alla popolazione del Sud Italia con rammarico e ad essa dico: “Cari cittadini del Sud Italia, di cui sono originario, sembra che non vi dispiacciano gli aggettivi dispregiativi e gli insulti, che ricevete da tanta parte del popolo settentrionale, soprattutto da quelli che votano e sostengono la Lega e, ancor più, da parte di giornalisti di importanti testate. Sembra quasi che proviate soddisfazione per tali dichiarazioni evidenti di disistima. Dico che vi piacciono le offese perché la Lega nel Sud Italia viene votata e perché il suo leader viene osannato, accolto nelle varie città quasi fosse il salvatore del nostro popolo, ritenuto dalla maggior parte dei leghisti un popolo di dementi e di ignoranti, i quali devono essere civilizzati dai settentrionali, proprio quei settentrionali che offendono la nostra gente, le nostre terre e che ci disprezzano ... Leggi la notizia su ildenaro

