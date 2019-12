Si distrae per guardare fiori Gaia e Camilla, tampona auto della polizia (Di lunedì 30 dicembre 2019) Una donna di 82 anni alla guida di un’auto ha tamponato un’auto della polizia a Roma, Corso Francia, perché si sarebbe distratta per guardare i fiori lasciati sul punto dove sono state travolte e uccise Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. La macchina della polizia è finita contro il guardrail centrale. Non vi sono stati feriti. Sabato si sono svolti i funerali delle due ragazze in una chiesa gremita. Il 2 gennaio si terrà l’interrogatorio di garanzia di Pietro Genovese, il ragazzo di 20 anni che le ha investite. Leggi la notizia su huffingtonpost

