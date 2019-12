Rc auto 2020: sconto famiglia posticipato, ecco la data d’inizio (Di lunedì 30 dicembre 2019) Rc auto 2020: sconto famiglia posticipato, ecco la data d’inizio Rc auto 2020: le nuove regole sull’assicurazione che permetteranno di utilizzare la classe di merito più conveniente a tutti i membri di una famiglia entreranno in vigore più tardi del previsto. auto Ibride e metano Europa 2019: classifica vendite per Paesi Rc auto 2020: arriverà più tardi del previsto Le nuove norme che consentiranno a tutti i componenti di un nucleo familiare di usufruire della classe di merito più favorevole tra quelle in possesso ai membri della famiglia nel caso di acquisto di un nuovo veicolo, auto o moto non importa, entreranno in vigore più tardi del previsto. Infatti, con il Decreto Milleproroghe si è disposto lo slittamento della misura, approvata lo scorso 25 dicembre, a metà febbraio. Dunque, la deadline è stata spostata in avanti di 45 giorni, un lasso di tempo che servirà alle ... Leggi la notizia su termometropolitico

