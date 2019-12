Popolare di Bari, serve ricapitalizzazione da 1,4 miliardi. Il Fondo interbancario approva stanziamento immediato di 310 milioni (Di lunedì 30 dicembre 2019) E’ superiore al previsto il fabbisogno di capitale della Banca Popolare di Bari. All’istituto, commissariato da Bankitalia il 13 dicembre e per cui il governo ha messo in campo un piano di salvataggio che comprende un corposo intervento pubblico, serve un rafforzamento patrimoniale da 1,4 miliardi. La cifra emerge dal comunicato del Fondo interbancario di tutela dei depositi, chiamato a contribuire al piano, che lunedì pomeriggio ha approvato all’unanimità un primo stanziamento immediato di 310 milioni di euro sulla base della richiesta avanzata dai Commissari straordinari il 27 dicembre. L’intervento per la Popolare, si legge nella nota, prevede “un ampio progetto di rafforzamento patrimoniale di 1,4 miliardi euro, da realizzare nei prossimi mesi”. Il Fondo, finanziato da tutti gli istituti, assume “l’impegno a concorrere alla complessiva operazione ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

