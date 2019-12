Pd: chiusura folle per metro Cornelia e Baldo degli Ubaldi (Di lunedì 30 dicembre 2019) Roma – “La contestuale chiusura delle fermate della metro A, Baldo degli Ubaldi e Cornelia, a causa della revisione ventennale delle scale mobili e degli ascensori rischia di far collassare un intero quadrante della citta’”. Lo dichiarano Giulia Tempesta, consigliera del Partito Democratico di Roma Capitale e Massimiliano Pasqualini, Consigliere PD del Municipio XIII. “La stazione Baldo degli Ubaldi doveva essere riaperta in questi giorni, ma ad oggi, non abbiamo notizie a riguardo. Chiudere anche Cornelia e’ una scelta folle che l’amministrazione Raggi si trova a dover compiere a causa della sua incapacita’ di programmare le manutenzioni. Cornelia e’ uno snodo cruciale per il XIII Municipio: c’e’ il capolinea del Cotral, ci sono tre grandi ospedali nel raggio di pochi km, attivita’ commerciali e uffici che ... Leggi la notizia su romadailynews

