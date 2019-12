"Non si sconvolge la giustizia per uno scambio politico". Intervista a Giovanni Maria Flick (Di lunedì 30 dicembre 2019) “Ho la sensazione che alla base di questa riforma ci sia uno scambio politico, per la serie ‘io ti do una cosa, tu me ne dai un’altra’, e un’esigenza di identità e di facciata, non l’interesse reale per il funzionamento della giustizia”. Non c’è solo un problema di contenuti nella riforma della prescrizione che sta per andare in vigore, secondo Giovanni Maria Flick. Per l’ex ministro della giustizia e presidente emerito della Corte costituzionale, i rilievi principali da fare alla norma voluta dal ministro pentastellato Alfonso Bonafede sono di metodo.“Le esigenze della politica non possono arrivare al punto di sconvolgere l’assetto della giustizia”, dice il professore ad HuffPost. E le necessità cui fa riferimento riguardano la tenuta stessa della maggioranza. Tra i 5 stelle, che hanno voluto e ... Leggi la notizia su huffingtonpost

