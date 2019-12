Noipa stipendi e cedolino: rubate alcune tredicesime, il sistema scoperto (Di lunedì 30 dicembre 2019) Noipa stipendi e cedolino: rubate alcune tredicesime, il sistema scoperto Il portale Noipa è stato vittima di un attacco hacker, una truffa phishing finalizzata al furto di retribuzioni e tredicesime di alcuni utenti. Le vittime del raggiro hanno infatti ricevuto una comunicazione nella quale, come di consueto, si richiedeva il cambiamento dell’Iban e l’aggiornamento dei dati di profilo. Lo scopo era quello di ottenere le credenziali di accesso al portale Noipa e finalizzare il furto delle retribuzioni ordinarie e supplementari (tredicesima). Noipa nel mirino degli hacker: truffa phishing a dipendenti La truffa è stata perpetrata ai danni dei dipendenti assistiti da Noipa, ma non tutti ci sono cascati. Le truffe di phishing sono ormai all’ordine del giorno e spesso le abbiamo trattate fornendo anche diversi suggerimenti su come tutelarsi per evitare di cadere nelle trappole. ... Leggi la notizia su termometropolitico

cybersec_feeds : RT @pejoneresearch: Stipendi e pensioni rubate su NoiPA, via phishing: ecco come è andata davvero - CyberSecurityN8 : RT @euroinformatica: #Hacker viola il #NOIPA: Rubati stipendi e tredicesime di dipendenti pubblici Il portale (NOIPA) è stato vittima di un… - sectest9 : RT @euroinformatica: #Hacker viola il #NOIPA: Rubati stipendi e tredicesime di dipendenti pubblici Il portale (NOIPA) è stato vittima di un… -