(Di lunedì 30 dicembre 2019) Non vedeva l’ora di abbracciarlo e stringerlo, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Ildipochissimi gironi prima della nascita di suoLiam. Il piccolo è venuto al mondo pochi giorni dopo Natale, ma suo padre è rimasto vittima di un attacco cardiaco lo scorso 15 dicembre. Una scomparsa precoce quella del 37enne, giocatore della Osl Garbagnate.ildiAlle 2 del mattino di venerdì 28 dicembre èil piccolo Liam, ildiil giocatore scomparso lo scorso 16 dicembre a seguito di un attacco cardiaco. Avrebbe voluto tanto vedere il suo bambino ma purtroppo è scomparso prematuramente all’interno del palazzetto di Rho. Lo chiamavano Koeman i suoi amici, gli stessi che hanno deciso di avviare una raccolta fondi per sostenere la crescita e il futuro del piccolo Liam. Nella ...

notizieit : Nato il figlio di Alessio Allegri, campione di #basket morto a 37 anni - ER_MAGARA : RT @HuffPostItalia: È nato Liam, il figlio di Alessio Allegri, il campione di basket morto per un infarto a 37 anni - cgregorio52 : RT @VincenzoVitale_: Io sono nato Migrante. In Germania, figlio di emigranti casertani. Con i miei, ho vissuto l’ignoranza dei razzisti ted… -