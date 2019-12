Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019)Di, classe ’83, può essere considerato oggi uno degli autori più brillanti e prolifici del panorama letterario italiano. Lo ritroviamo in libreria con(Feltrinelli, 189 pagine, 16 euro) un romanzo che intreccia le vite di tre donne che abitano nella stessa città – Roma, agli inizi degli anni ottanta – e che sono accomunate dallo stesso destino: smettere di essere figlie per diventare madri.re lada un punto di vista femminile non è una cosa semplice, ma lo scrittore decide di mettersi alla prova e di voler comprendere, grazie allo strumento che gli è proprio, la scrittura, non solo le reazioni provate dalle sue protagoniste al momentoscopertanotizia, ma anche quando e come esse sono riuscite a prendere consapevolezzatrasformazione avvenuta all’interno del loro corpo. Il primo personaggio che viene ...

FQMagazineit : Lontano dagli occhi, Paolo Di Paolo racconta le fragilità della maternità con lo sguardo di 3 donne - Noovyis : (Lontano dagli occhi, Paolo Di Paolo racconta le fragilità della maternità con lo sguardo di 3 donne) Playhitmusic… - NsFolk : @preludio1980 Secondo me è ancora peggio. Oggi è la consacrazione dell'assenza del Potere. Mettono i pupi a fare da… -