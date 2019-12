L’anno che verrà 2020, Capodanno Rai con Amadeus: ospiti e anticipazioni (Di lunedì 30 dicembre 2019) La sera del 31 dicembre va in onda su Rai1 la nuova edizione de L'anno che verrà, ancora una volta condotto da Amadeus dalla Basilicata: stavolta il palco è quello di Potenza. Tra i tanti ospiti previsti, vedremo Al Bano e Romina Power, Alberto Urso, Antonella Ruggiero, Marco Masini, Benji e Fede e Fausto Leali. Gli Stadio renderanno omaggio a Lucio Dalla. Leggi la notizia su tv.fanpage

RealEmisKilla : Sono curioso di sapere quanti di quelli che il 31 borbottano 'chi non scopa a capodanno non scopa tutto l'anno' lec… - _Carabinieri_ : Nelle serate di questi giorni ammireremo i colori e le forme dei fuochi d’artificio che illumineranno il cielo sopr… - elenabonetti : L'odio omotransfobico non può abitare le nostre relazioni, minacciare i nostri giovani, violare la dignità sociale… -