La spuntano comunque i Huawei Mate 30, anche senza i servizi Google (Di lunedì 30 dicembre 2019) Credevate che la mancanza dei Google Mobile Services avrebbe fermato l'ascesa dei Huawei Mate 30? Forse un po' sì, ma siamo stati tutti smentiti. Come evidenziato da 'gizchina.com', il report degli ultimi risultati finanziari mostrano che nel solo Q4 2019 i nuovi top di gamma del produttore cinese hanno venduto la bellezza di 12 milioni di unità, di cui 5 nel mese di dicembre. Non hanno fatto soltanto i Mate 30 Pro, ma anche il Huawei Mate 30, così come la variante 5G. La serie ha fatto bene soprattutto in Cina, dove nelle prime tre ore aveva già venduto oltre un milione di esemplari, arrivati poi a 7 complessivamente alla fine di novembre (i debutti commerciali del Huawei Mate 30 Pro in Spagna ed in Italia hanno contribuito anch'essi all'ottenimento di questi numeri). Resta il grande rammarico di non essere riusciti a tagliare un traguardo ancora più ambizioso, anche se il ban USA ... Leggi la notizia su optimaitalia

