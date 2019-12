La piccola Molly di 8 anni prima di perdere la vista per sempre compila una lista di cosa che desidera vedere (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un atroce destino quello della piccola Molly di 8 anni. Per una terribile malattia la bimba perderà per sempre la vista. Ma prima che tutto questo avvenga la bimba ha voluto compilare una lista con i suoi desideri. Visitare molti luoghi che possano rimarle impressi per sempre nella sua memoria. Alla bimba è stata diagnosticata una malattia degenerativa genetica, una retinite pigmentosa. La malattia provocherà pian piano ma inesorabilmente la perdita della vista della piccola. A rendere nota la lista dei desideri di Molly è stata sua madre Eve Bent che sulla pagina Facebook dedicata alla sua bimba ha elencato i sette posti che la piccola vorrebbe vedere prima che perda definitivamente la sua vista. La madre ha chiesto l’aiuto di tutti affinchè si possa realizzare il sogno della piccola e ha creato una pagina per la raccolta fondi. In soli due mesi la madre è ... Leggi la notizia su baritalianews

